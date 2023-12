Plus de 300 personnes soupçonnées de liens avec l'EI arrêtées en Turquie

Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Les autorités turques ont arrêté 304 personnes soupçonnées de liens avec le groupe Etat islamique lors d'opérations menées dans 32 provinces du pays, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya. La majorité des interpellations a eu lieu dans les trois plus grandes villes de Turquie, Ankara, Istanbul et Izmir, a précisé Ali Yerlikaya sur la plate-forme de messagerie X. Le groupe Etat islamique, vaincu par une coalition internationale depuis sa proclamation en 2014 d'un califat en Irak et en Syrie, continue de mener des attaques en Turquie. L'une d'elles, dans une discothèque d'Istanbul le 1er janvier 2017, a fait 39 morts. Les forces de sécurité turques multiplient leurs opérations contre le groupe salafiste djihadiste et les insurgés kurdes depuis un attentat à la bombe revendiqué par des activistes kurdes le 1er octobre dernier à Ankara. (Tuvan Gumrukcu; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)