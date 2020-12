Plus de 3.500 emplois créés dans la finance en Ile-de-France depuis le Brexit

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La victoire des Brexiters au référendum de juin 2016 au Royaume-Uni a conduit au transfert vers l'Ile-de-France de 3.517 emplois dans le secteur de la finance, selon une étude de Paris Europlace publiée jeudi.

Ces emplois proviennent soit de relocalisations d'équipes en lien avec le Brexit depuis le vote du 23 juin 2016, soit de nouvelles décisions d'investissement liées également à l'issue du référendum.

Paris Europlace mentionne notamment la banque américaine JPMorgan et la banque japonaise Nomura parmi les établissements qui ont transféré des équipes, mais aussi les françaises BNP Paribas et Société Générale, qui avaient des activités importantes au Royaume-Uni.

Tous secteurs confondus, intégrant par exemple la santé, l'automobile ou bien encore l'agroalimentaire, l'étude de Paris Europlace parvient à un total de près de 5.000 emplois créés en Ile-de-France depuis le référendum de 2016.

Les bilans des emplois perdus au Royaume-Uni et transférés ailleurs du fait du Brexit varient sensiblement. En octobre, le cabinet de consultants EY parlait de plus de 7.500 emplois disparus à la City.

Mais on reste loin des dizaines de milliers de postes évoqués juste après le référendum qui a engagé le long feuilleton du Brexit.

(Bien lire 3.517 qui correspond au nombre d'emplois effectivement créés et non 4.735 qui correspond au nombre de créations d'emplois envisagées, bien lire que ces chiffres s'appliquent à l'Ile-de-France et non à la France comme écrit par erreur)

(Sarah White, version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame et Gwénaëlle Barzic)