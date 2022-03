Plus de 26.000 réfugiés ukrainiens recensés à l'entrée en France

PARIS, 22 mars (Reuters) - Plus de 26.000 réfugiés ukrainiens ont été recensés à l'entrée sur le territoire français depuis le début de l'invasion russe en Ukraine à la fin février, dont 10.500 se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, a déclaré mardi le Premier ministre Jean Castex.

Parmi ces réfugiés, principalement des femmes et enfants, la France a accueilli un peu plus de 2.400 enfants dans ses écoles, collèges et lycées.

"A ce jour, plus de 26.000 réfugiés ont été recensés à l'entrée sur le territoire français depuis la fin février pour rejoindre de la famille, des amis ou pour se diriger vers d'autres pays, en particulier l'Espagne, le Portugal ou le Royaume-Uni", a précisé le Premier ministre à l'issue de la réunion d'une cellule interministérielle de crise sur le sujet.

Dix mille cinq cents ressortissants ukrainiens se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du statut européen de protection temporaire, dont 40% ont été délivrées en Ile-de-France et dans les Alpes-Maritimes.

Le statut de protection temporaire, accordé par l'Union européenne le 3 mars dernier aux réfugiés ukrainiens, permet aux bénéficiaires d'obtenir un permis de séjour et d'avoir accès à l'enseignement et au marché du travail dans le pays d'accueil.

Jean Castex a déclaré que la France avait mis en place un "schéma national d'accueil et d'hébergement proposant au moins 100.000 places d'hébergement" aux réfugiés ukrainiens.

"A ce jour, 2.433 enfants ukrainiens sont d'ores et déjà accueillis dans les écoles, collèges et lycées du pays et ce chiffre est en augmentation régulière", a-t-il ajouté.

Avant la guerre, la communauté ukrainienne s'élevait à 40.000 personnes en France, a encore indiqué le Premier ministre.

