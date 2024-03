Plus de 25.000 femmes et enfants tués par Israël dans la bande de Gaza (Pentagone)

Plus de 25.000 femmes et enfants tués par Israël dans la bande de Gaza (Pentagone)













WASHINGTON, 29 février (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense a déclaré jeudi que plus de 25.000 femmes et enfants avaient été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, le 7 octobre, ajoutant qu'Israël pouvait et devait faire plus pour protéger les civils. Lors d'une audition au Congrès, en réponse à une question sur le nombre de femmes et d'enfants palestiniens tués, Lloyd Austin a répondu: "Plus de 25.000". (Reportage Idrees Ali et de Phil Stewart ; version française Lina Golovnya, édité par Sophie Louet)