Plus de 240 communes du Nord et du Pas-de-Calais classées en état de catastrophe naturelle

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi le classement en état de catastrophe naturelle de 214 communes du Pas-de-Calais et d'une trentaine du Nord, lors d'un déplacement à Saint-Omer (Pas-de-Calais) à la suite des intempéries qui ont touché le nord de la France. "Notre solidarité, notre soutien va se traduire dès cet après-midi par le classement de toutes les communes qui l'ont demandé en catastrophe naturelle", a annoncé Emmanuel Macron, accompagné de Brigitte Macron, et en présence notamment du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Cela concerne 214 communes dans le Pas-de-Calais et "une trentaine" dans le Nord, a détaillé le président de la République, ajoutant que le dispositif était souple et ouvert à d'autres communes. Emmanuel Macron a également annoncé la création d'un fonds de soutien pour les collectivités territoriales de 50 millions d'euros pour faire face aux premières dépenses avant une éventuelle réévaluation du montant alloué. Le dispositif de calamité agricole va également être déployé pour "accompagner et compenser" les agriculteurs qui ont vu leurs récoltes être détruites par les intempéries. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)