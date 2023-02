Plus de 21.000 morts après les séismes en Turquie et en Syrie

par Mehmet Caliskan, Khalil Ashawi et Maya Gebeily ANTIOCHE, Turquie/JINDIRES, Syrie (Reuters) - Le bilan des violents séismes survenus lundi dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie dépasse désormais les 21.000 morts et les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent, alors que des milliers de bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes de la région. Plusieurs personnes ont cependant été retrouvées vivantes dans la nuit de jeudi à vendredi dans les décombres d'immeubles s'étant effondrés en Turquie. Dans le district de Samandag, dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie, un garçon de 10 ans et sa mère ont été retrouvés après avoir passé 90 heures sous les décombres. Une fillette de sept ans, a elle été retrouvée à Hatay après 95 heures et a été emmenée à l'hôpital, selon l'agence de presse étatique Anadolu. À Diyarbakir, à l'est, Sebahat Varli, 32 ans, et son fils Serhat ont été secourus et transportés à l'hôpital vendredi matin, 100 heures après le premier séisme. Mais les espoirs de retrouver d'autres personnes en vie dans les ruines des milliers de bâtiments effondrés dans les villes de la région continuent de s'amenuiser. Les autorités turques ont fait état vendredi matin de 18.342 morts dans le pays tandis que le nombre de blessés a grimpé à 74.242. En Syrie, plus de 3.300 personnes ont été tuées, et les sauveteurs estiment que ce bilan devrait continuer s'alourdir. Des centaines de milliers de personnes se trouvent désormais sans abri et souffrent de la faim, de la soif et du froid, tant en Syrie qu'en Turquie. Selon un rapport de l'université turque de Bogazici, quelque 40% des bâtiments de la ville turque de Kahramanmaras, épicentre du principal séisme lundi, ont été endommagés. Les autorités turques et les Nations unies estiment qu'environ 24,4 millions de personnes ont été touchées en Syrie et en Turquie. Le séisme de magnitude 7,8, qui a été suivi par de nombreuses répliques, est considéré comme l'une des sept catastrophes naturelles les plus mortelles du centenaire. La Banque mondiale a accordé à la Turquie un financement de 1,78 milliard de dollars pour les secours et la reconstruction, dont 780 millions seront disponibles immédiatement. L'Agence américaine pour le développement international fournira 85 millions de dollars d'aide humanitaire d'urgence à la Turquie et à la Syrie. (Avec la contribution d'Umit Bektas à Antakya, Orhan Coskun à Ankara, Ece Toksabay et Huseyin Hayatsever à Adana, Jonathan Spicer, Daren Butler et Ali Kucukgocmen à Istanbul et Dan Williams à Jerusalem, rédigé par Lincoln Feast et Tom Perry ; version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)