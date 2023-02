Plus de 20.000 morts après les séismes en Turquie et en Syrie

Plus de 20.000 morts après les séismes en Turquie et en Syrie













Crédit photo © Reuters

par Umit Bektas, Mehmet Caliskan et Khalil Ashawi ANTIOCHE, Turquie/JINDIRES, Syrie (Reuters) - Le bilan des violents séismes survenus lundi dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie dépasse désormais les 20.000 morts et les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent, alors que des milliers de bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes de la région. Plusieurs personnes ont cependant été retrouvées vivantes dans la nuit de jeudi à vendredi dans les décombres d'immeubles s'étant effondrés en Turquie. Le vice-président turc, Fuat Oktay, a annoncé jeudi soir que le bilan de la catastrophe s'élevait à 17.674 morts dans le pays. En Syrie, plus de 3.300 personnes ont été tuées, selon les chiffres du gouvernement de Damas et des sauveteurs dans les zones rebelles du nord-ouest du pays. Des centaines de milliers de personnes se trouvent désormais sans abri et souffrent de la faim, de la soif et du froid, tant en Syrie qu'en Turquie. Le séisme de magnitude 7,8, qui a été suivi par de nombreuses répliques, est considéré comme l'une des sept catastrophes naturelles les plus mortelles du centenaire. (Avec la contribution de Orhan Coskun, Ece Toksabay, Jonathan Spicer, Daren Butler, Ezgi Erkoyun, Maya Gebeily, Khalil Ashawi, Suleiman al-Khalidi et Dan Williams, rédigé par Lincoln Feast; version française Camille Raynaud)