Plus de 2.900 Arméniens ont fui le Haut-Karabakh pour l'Arménie

25 septembre (Reuters) - Plus de 2.900 personnes avaient franchi la frontière avec l'Arménie en provenance de la région du Haut-Karabakh lundi à 05h00 heure locale (01h00 GMT), a déclaré le gouvernement arménien dans un communiqué reprise par l'agence de presse russe TASS. Les Arméniens de ce territoire séparatiste - reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan mais en partie administré par des autorités arméniennes dissidentes - ont été contraints de capituler le 20 septembre après une opération éclair de 24 heures conduite par Bakou. Le Haut-Karabakh abrite une population de 120.000 Arméniens de religion chrétienne qui redoutent d'être persécutés en dépit de la volonté d'intégration affichée par l'Azerbaïdjan, dont les habitants sont majoritairement musulmans. Dimanche, David Babayan, conseiller de Samvel Shahramanyan, à la tête des Arméniens du Haut-Karabakh, a indiqué à Reuters que les 120.000 Arméniens vivant dans la région partiraient pour l'Arménie. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne, Blandine Hénault pour la version française)