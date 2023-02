Plus de 2.600 morts en Turquie et en Syrie après un puissant séisme

par Mert Ozkan, Ece Toksabay et Kinda Makieh ADANA, Turquie/DAMAS (Reuters) - Plus de 2.600 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées lundi par un puissant tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie ainsi que le nord-ouest de la Syrie voisine déjà dévasté par des années de guerre. Le séisme, d'une magnitude de 7,8, est le plus meurtrier en Turquie depuis 1999, année où un tremblement de terre d'une magnitude similaire avait dévasté Izmir et la région très peuplée de la mer de Marmara, près d'Istanbul, faisant plus de 17.000 victimes. La secousse s'est produite avant l'aube, par un temps pluvieux et froid qui complique le travail des sauveteurs. Egalement ressentie à Chypre et au Liban, elle a été suivie en début d'après-midi d'un deuxième séisme de magnitude 7,7, qui a entraîné de nouvelles destructions et mis en danger les secouristes affairés à retrouver des victimes dans les décombres. L'institut américain de surveillance sismique a indiqué que le tremblement de terre était le plus puissant qu'il ait enregistré dans le monde depuis un séisme survenu en août 2021 dans l'Atlantique-Sud. Selon le ministère turc de la Santé, le bilan de la catastrophe s'élève en Turquie à 1.651 morts et 11.119 blessés et devrait encore s'alourdir. Au moins 968 personnes ont été tuées en Syrie, selon les chiffres du gouvernement de Damas et des sauveteurs dans les zones rebelles du nord-ouest du pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a parlé de la "pire catastrophe depuis 1939" en Turquie, a précisé que 45 pays avaient proposé leur aide pour les opérations de recherche et de sauvetage. Plus de 10 équipes de l'UE ont été mobilisées, a déclaré la Commission européenne. La France va notamment contribuer aux secours en envoyant deux détachements spécialisés dans les recherches, soit plus de 130 hommes et des chiens, a indiqué le Quai d'Orsay. En Syrie, les médias officiels ont annoncé un bilan de 538 morts et 1.326 blessés. Dans le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles et proche de l'épicentre, les sauveteurs ont dénombré 430 morts et plus de 800 blessés. "COMME L'APOCALYPSE" "C'était comme l'apocalypse", a déclaré Abdoul Salam al Mahmoud, un habitant de la ville syrienne d'Atareb. "Il fait très froid et il pleut fort, les gens ont besoin d'abris." À Diyarbakir, en Turquie, les journalistes de Reuters ont vu des dizaines de secouristes fouiller dans les décombres d'un bâtiment effondré à la recherche de survivants. "On était neuf à la maison. Deux de mes fils sont toujours sous les gravats, je les attends", a dit une femme devant les ruines de l'immeuble de sept étages où elle vivait. Elle a le bras cassé et porte des blessures au visage. "Il y avait douze familles là-dessous. Pas une seule n'est sortie", a déclaré un jeune homme dans la ville de Jandaris, contrôlée par la rébellion syrienne, devant les décombres d'un bâtiment. Des images diffusées par CNNTürk ont montré que le château historique de Gaziantep, proche de la frontière avec la Syrie, avait été gravement endommagé. D'autres images circulant sur Twitter ont montré deux bâtiments s'effondrant l'un après l'autre à Alep, en Syrie. Deux habitants de la ville, déjà fortement endommagée par les années de guerre civile, ont déclaré que les bâtiments étaient tombés dans les heures qui ont suivi le séisme. A Damas, de même qu'à Beyrouth, des habitants ont fui à pied ou en voiture par crainte de l'effondrement de leurs immeubles, ont déclaré des témoins. Le président syrien Bachar al Assad a tenu une réunion d'urgence pour examiner les dégâts en Syrie et discuter des prochaines étapes, a indiqué son bureau. Damas a sollicité l'aide d'Israël qui va la lui accorder, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. (Reportage Umit Ozdal à Diyarbakir, Ece Toksabay et Nevzat Devranoglu à Ankara, Ezgi Erkoyun à Istanbul ; avec Akriti Sharma à Bangalore, Maya Gebeily à Beyrouth, Suleiman al-Khalidi à Amman, Kinda Makieh à Damas, Jonathan Spicer et Daren Butler à Istanbul, Dominic Evans et Josephine Mason à Londres ; version française Jean Terzian, Dagmarah Mackos, Augustin Turpin et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault et Tangi Salaün)