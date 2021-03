Plus de 180 morts dans les manifestations en Birmanie, selon une ONG

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Plus de 180 personnes ont été tuées par les forces de sécurité birmanes dans les manifestations contre le coup d'Etat du 1er février en Birmanie, a déclaré lundi l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

Selon cette ONG, la répression des rassemblements quotidiens contre la dictature militaire a coûté la vie à 183 protestataires.

Au moins vingt personnes ont été tuées lundi, et 74 dimanche, journée la plus meurtrière à ce jour depuis le début des manifestations il y a six semaines, a ajouté l'AAPP.

(Rédactions de Reuters; version française Jean-Stéphane Brosse)