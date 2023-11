Plus de 12.000 morts à Gaza depuis le 7 octobre, dit le gouvernement du Hamas

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Au moins 12.000 Palestiniens, dont environ 5.000 enfants, ont été tués depuis le 7 octobre par l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza, ont déclaré vendredi les services de communication des autorités de l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. Israël bombarde et intervient au sol à Gaza en représailles à l'attaque du Hamas qui a fait environ 1.200 morts dans le sud de son territoire le 7 octobre. (Ali Swafta et Enas Elashry, version française Bertrand Boucey)