Plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde (Onu)

GENEVE, 23 mai (Reuters) - Plus de 100 millions de personnes ont été déplacées de force à travers le monde, a déclaré lundi l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), citant de nouvelles données recensant des personnes ayant fui la violence, les conflits, la persécution et les violations des droits de l'homme.

La guerre en Ukraine a été l'un des principaux facteurs de cet exode contraint, avec des millions de personnes ayant quitté le pays depuis le début de l'offensive russe le 24 février, a indiqué l'agence onusienne.

"C'est un record qui n'aurait jamais dû être établi", a déclaré le Haut commissaire de l'Onu pour les réfugiés, Filippo Grandi, en référence au bilan total.

"Il faut que cela serve de signal d'alarme pour résoudre et empêcher les conflits destructeurs, mettre fin à la persécution, et répondre aux causes sous-jacentes qui forcent des personnes innocentes à fuir leurs domiciles", a-t-il ajouté dans un communiqué transmis aux journalistes. (Reportage Emma Farge; version française Jean Terzian)