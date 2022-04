Plus de 100 insurgés islamistes tués ces dernières semaines dans la région du lac Tchad

MAIDUGURI, Nigeria, 17 avril (Reuters) - Une force militaire conjointe du Nigeria, du Niger et du Cameroun a déclaré dimanche avoir tué au cours des dernières semaines plus de 100 insurgés islamistes, dont 10 commandants, alors qu'elle intensifie une offensive terrestre et aérienne.

Les troupes se sont aventurées profondément dans les enclaves contrôlées par les insurgés dans la région du lac Tchad et ont récupéré plusieurs armes, de la nourriture et des drogues, a déclaré le porte-parole de la Force multinationale opérationnelle interarmées, le colonel Muhammad Dole.

Plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés, dont plus de 10 commandants de haut rang, à la suite de frappes aériennes menées dans les îles du lac Tchad, sur la base de renseignements, a ajouté le colonel.

Muhammad Dole n'a pas précisé la période couverte par l'opération mais il a indiqué que 18 soldats ont été blessés par des engins explosifs improvisés et posés par des insurgés.

Le mouvement armé islamiste Boko Haram et son groupe dissident Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) affrontent depuis plus de dix ans l'armée nigériane dans un conflit qui a touché les États voisins.

L'insurrection islamiste est concentrée dans le nord-est du Nigeria et a fait des milliers de morts, tout en poussant des millions de personnes à quitter leur foyer pour trouver refuge dans des camps. (Reportage Lanre Ola; Version française Kate Entringer)