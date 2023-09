Plus de 100.000 refugiés sont arrivés en Arménie, selon le HCR

Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - Plus de 100.000 réfugiés sont arrivés en Arménie en provenance du Haut-Karabakh, a déclaré vendredi soir le chef du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). "Beaucoup ont faim, sont épuisés et ont besoin d'une aide immédiate", a déclaré Filippo Grandi sur les réseaux sociaux. "Le HCR et d'autres partenaires humanitaires intensifient leur soutien aux autorités arméniennes, mais une aide internationale est requise de toute urgence", a-t-il ajouté. Les forces azerbaïdjanaises ont envahi l'enclave du Haut-Karabakh lors d'une opération militaire le 19 septembre. Une grande partie des quelque 140.000 Arméniens vivant dans l'enclave, rattachée à l'Azerbaïdjan depuis 1920, a pris le chemin de l'exil. (Reportage Emma Farge; Version française Elizabeth Pineau)