Plus de 100.000 habitants de Gaza ont fui vers le sud

JERUSALEM, 10 novembre (Reuters) - Plus de 100.000 habitants de la bande de Gaza ont fui vers le sud de l'enclave palestinienne au cours des deux derniers jours alors que les forces israéliennes opèrent "en profondeur dans la ville de Gaza", a déclaré vendredi le porte-parole en chef de l'armée. Lors d'un point de presse télévisé, le contre-amiral Daniel Hagari a également assuré que des efforts "complexes" étaient en cours pour libérer des otages détenus par le Hamas depuis son attaque du 7 octobre contre Israël. "Il faudra du temps", a-t-il averti. (Henriette Chacar; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)