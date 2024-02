Plus de 1.300 migrants morts ou disparus en 2023 au large de la Tunisie, un record

TUNIS, 13 février (Reuters - Quelque 1.313 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée en 2023 après un départ depuis les côtes de Tunisie, a annoncé mardi une organisation humanitaire tunisienne, soulignant l'aggravation de la crise migratoire dans le pays. Ce chiffre représente 75% du nombre total de morts ou disparus rapportés au large des côtes de l'Italie, de la Libye et de Malte, a précisé à Reuters Ramadan Ben Amor, un responsable du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. (Reportage de Tarek Amara; version française Zhifan Liu)