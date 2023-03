Plus de 1.300 migrants débarquent en Italie après plusieurs sauvetages

ROME (Reuters) -Plus de 1.300 migrants ont débarqué samedi dans le sud de l'Italie après des opérations de sauvetage lancées par les garde-côtes italiens auprès de trois bateaux en difficulté dans une mer démontée au large de la Calabre. Un navire des garde-côtes a acheminé plus de 500 personnes recueillies à 160 km des côtes jusqu'au port de Reggio de Calabre, qui a également accueilli 379 migrants provenant d'un autre bateau en détresse. "Ces opérations étaient complexes car les bateaux étaient surchargés et les conditions de mer défavorables", ont déclaré les garde-côtes dans un communiqué. Un bateau de pêche transportant 487 migrants est arrivé dans le port de Crotone après avoir été remorqué depuis un secteur où un naufrage avait fait au moins 74 morts le 26 février. Les autorités siciliennes ont par ailleurs indiqué que 200 migrants avaient été sauvés au large des côtes de l'île et qu'ils débarqueraient à Catane dans la journée. Plus de 4.000 migrants sont arrivés en Italie depuis mercredi, contre 1.300 pendant tout le mois de mars l'an dernier. Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, élue notamment sur la promesse de mettre fin à l'immigration clandestine, a annoncé jeudi un durcissement des peines de prison visant les passeurs tout en promettant de faciliter l'immigration légale. Il s'était attaqué en fin d'année dernière aux bateaux des ONG internationales venant en aide aux migrants, ce qui a réduit leur nombre en Méditerranée sans pour autant ralentir le rythme des départs en Afrique du Nord. Quelque 17.000 personnes ont entrepris la traversée depuis le début de l'année, contre 6.000 l'an dernier pendant la même période. (Rédigé par Crispian Balmer, version française Tangi Salaün)