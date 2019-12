Plus d'un million de signatures pour le référendum ADP

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le projet de référendum sur la privatisation d'Aéroport de Paris (ADP), lancée à la mi-juin, a recueilli plus d'un million de signatures, selon un décompte publié mercredi par le Conseil constitutionnel.

Pour être validée, la proposition de loi référendaire doit être approuvée par un dixième des électeurs inscrits, soit 4?.717?.396 de personnes d’ici à la mi-mars, mais ses partisans misent sur le cap symbolique du million pour convaincre le président Emmanuel Macron d'organiser la consultation.

"Au 4 décembre 2019, 1.000.500 soutiens ont été enregistrés sur le site internet du ministère de l’intérieur dédié à cette procédure", écrit le Conseil constitutionnel dans un communiqué.

Le chef de l'Etat s'était dit favorable en avril à l'abaissement à un million de signatures du seuil nécessaire à l'organisation d'un référendum d'initiative partagée (RIP).

C'est la première fois qu'une telle procédure est lancée depuis la révision de la Constitution de 2008, qui a créé le dispositif. Le projet de loi référendaire a été présenté début avril par 248 députés et sénateurs socialistes mais aussi Les Républicains, communistes et membres des groupes La France insoumise et Libertés et territoires.

Ils craignent que la privatisation ne prive l'Etat d'une manne financière, qu'elle l'éloigne des décisions stratégiques du groupe et nuise à la qualité de l'accueil des voyageurs.

L'Etat français détient actuellement 50,6% d'ADP. Le projet de privatisation, qui doit prendre la forme d'une concession limitée à 70 ans, figure au rang des cessions d'actifs publics prévues dans le projet de loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) voté au printemps.

La privatisation de la Française des jeux, introduite en Bourse le mois dernier, n'a en revanche pas suscité une aussi forte hostilité.

(Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)