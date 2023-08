Plus d'un million de personnes ont fui le Soudan en raison du conflit, déclare l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Plus d'un million de personnes ont fui le Soudan en raison du conflit, déclare l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Plus d'un million de personnes auraient quitté le Soudan pour se rendre dans les pays voisins depuis qu'un conflit a éclaté à la mi-avril entre des factions militaires rivales, a déclaré mardi l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Le conflit a conduit 1.017.449 personnes à partir du Soudan vers les pays voisins, et a fait déplacer 3.433.025 autres à l'intérieur du pays, selon les derniers chiffres hebdomadaires publiés par l'OIM. Les combats opposent les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) à l'armée régulière. (Rédigé par Aidan Lewis; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)