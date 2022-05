Plus d'un ménage britannique sur cinq a du mal à boucler les fins de mois, selon Kantar

par James Davey

(Reuters) - Plus d'un ménage britannique sur cinq dit éprouver des difficultés à boucler les fins de mois alors que la hausse des prix des produits alimentaires a atteint 7% au cours des quatre semaines précédant le 15 mai, son niveau le plus élevé depuis 13 ans, montre mardi une étude du cabinet Kantar.

Parmi les 22% de consommateurs rencontrant des difficultés financières, plus de neuf sur dix s'inquiètent de la hausse des prix de l'alimentation, qui figure au deuxième rang des préoccupations après la flambée des prix de l'énergie, selon l'étude.

Kantar a indiqué que la hausse des prix était particulièrement rapide pour les aliments pour chiens, les snacks salés et la viande de boeuf, tandis que les prix des spiritueux ont baissé.

La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 9% sur un an en avril, un niveau sans précédent depuis le début des relevés officiels à la fin des années 1980. La Banque d'Angleterre pense que l'inflation dépassera 10% dans le courant de l'année.

"Les gens ressentent vraiment la pression à la caisse des supermarchés et ils doivent étirer davantage leur budget pour faire face à la hausse des prix", a déclaré Fraser McKevitt, responsable des ventes au détail et des consommateurs chez Kantar.

Selon le cabinet, les ventes des supermarchés ont chuté de 4,4% sur les 12 semaines jusqu'au 15 mai en glissement annuel, tandis que les chaînes allemandes discount Aldi et Lidl ont connu leur croissance la plus rapide au cours de la même période, avec des ventes respectivement en hausse de 5,8% et 6,0% .

Malgré les restrictions budgétaires, Kantar estime que les festivités marquant les 70 ans de règne d'Elizabeth II, prévues entre le 2 et le 5 juin 2022, devraient entraîner des ventes record dans les supermarchés.

Le jubilé de diamant de 2012 avait vu les ventes des supermarchés augmenter de 10% au cours de la semaine précédant les festivités, souligne Kantar.

(Reportage James Davey, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)