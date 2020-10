Plus bas de quatre ans confirmé pour l'inflation en zone euro

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'inflation dans la zone euro est restée négative en septembre, au plus bas depuis quatre ans, comme en août, a confirmé vendredi Eurostat, l'office des statistiques de l'Union européenne, en raison principalement de la baisse des prix de l'énergie.

Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 0,1% d'un mois sur l'autre et baissé de 0,3% par rapport à septembre 2019 après un recul de 0,2% en août. Ces chiffres sont conformes aux premières estimations publiées en début de mois.

L'alimentation, l'alcool et les tabacs ont apporté une contribution positive à l'évolution de l'indice à hauteur de 0,34 point de pourcentage et les services à hauteur de 0,24 point mais la chute de 8,2% sur un an des prix de l'énergie a soustrait 0,81 point à l'évolution de l'indice global.

L'inflation dite de base, c'est à dire hors énergie et produits alimentaires non transformés, ressort à 0,1% d'un mois sur l'autre et à 0,4% sur un an.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut l'alcool et le tabac, montre une augmentation de 0,2% sur un mois comme en rythme annuel.

(Jan Strupczewski, version française Marc Angrand)