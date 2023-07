Pluies torrentielles et glissements de terrain au Japon

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Des glissements de terrain provoqués lundi par des pluies torrentielles au Japon ont fait au moins un mort et poussé les autorités à ordonner à des dizaines de milliers de personnes de quitter leurs domiciles sur l'île de Kyushu, dans le sud-ouest du pays. Une femme septuagénaire a été tuées dans l'enlisement de sa maison située dans la préfecture de Fukuoka, a rapporté la télévision publique NHK. D'après la même source, trois personnes étaient portées disparues après qu'un glissement de terrain a dévasté deux habitations dans la préfecture de Saga. Jusqu'à 200 millimètres de pluie sont attendus dans les prochaines vingt-quatre heures dans le nord de l'île de Kyushu, a déclaré le directeur de l'agence météorologique nationale, notant qu'il s'agissait d'une situation inédite. (Reportage Daniel Leussink et Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)