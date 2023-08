Pluies et inondations au Chili font deux morts, des milliers de sans-abri

Crédit photo © Reuters

SANTIAGO (Reuters) - Deux personnes sont mortes dans des inondations survenues lundi dans le centre du Chili, tandis que des milliers d'autres ont été évacuées ou se sont retrouvées sans abri du fait des tempêtes de pluies frappant des communautés isolées. Le président Gabriel Boric a déclaré l'état de catastrophe naturelle alors qu'il se rendait dans l'une des zones les plus affectées par les intempéries, à environ 250 kilomètres au sud de la capitale Santiago. Fin juin, déjà, des régions environnantes avaient connu les plus importantes pluies en trois décennies, un phénomène amplifié par la tempête El Nino. Les météorologues s'attendent à des pluies supplémentaires dans ces régions montagneuses. Les autorités ont prévenu des risques accrus d'inondations et de glissements de terrain. Plus de 26.000 personnes n'ont pas accès aux services essentiels et près de 34.000 ont été évacuées, selon les données de l'agence nationale de gestion des secours. (Reportage Natalia Ramos et Lucinda Elliott; version française Jean Terzian)