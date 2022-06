Pluie de missiles russes dans le nord et l'ouest de l'Ukraine

par Max Hunder

KYIV (Reuters) - Des dizaines de missiles russes se sont abattus samedi sur des sites militaires dans le nord et l'ouest de l'Ukraine, a-t-on appris auprès des autorités alors que le conflit entre dans son cinquième mois.

Maxim Kozytskyi, gouverneur de la région de Lviv, a déclaré dans une vidéo publiée sur internet que six missiles ont été tirés depuis la mer Noire et que quatre d'entre eux ont touché la base militaire de Yavoriv, les deux autres ayant été interceptés et détruits avant d'atteindre leur cible.

Vitaliy Bunechko, son homologue de la région de Zhytomyr, dans le nord du pays, a quant à lui annoncé que les frappes russes avaient tué au moins un soldat.

"Près de 30 missiles ont été tirés en direction d'un site militaire situé près de la ville de Zhytomyr", a-t-il dit, précisant qu'une dizaine de missiles avaient été interceptés et détruits.

Dans la région de Chernihiv, également dans le nord, c'est la ville de Desna qui a subi les frappes les plis violentes, a dit le gouverneur Vyacheslav Chaus sans donner de précision sur les dégâts ou sur le nombre de victimes.

(Reporting by Max Hunder; Writing by Lidia Kelly; Editing by David Clarke and Pravin Char)