Pluie de médailles pour l'équipe de France

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Journée fructueuse pour l’équipe de France lors des Jeux Paralympiques. 3 nouvelles médailles d’or glanées à l’image de Kevin Le Cunff en cyclisme lors de la course en ligne (C4-5).

En tennis également avec le duo Stéphane Houdet- Nicolas Peiffer face à la paire britannique lors du double. Menés 3-0 lors de la dernière manche, les Bleus empochent le titre au tie break.

François Lamirault et Stéphane Molliens remporte également la breloque dorée en tennis de table en fauteuil.

Et enfin deux nouvelles médailles de bronze également en sprint canoë grâce à Rémi Bulle. Alexandre Llovera, la glane lui lors de la course en ligne.

A deux jours de la fin de ces Jeux Olympiques, la Frande pointe à la 14e place avec 51 breloques.