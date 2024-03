Plongeon historique pour Nexity après son plan social et le retrait du dividende

PARIS, 29 février (Reuters) - Nexity plonge jeudi à la Bourse de Paris après avoir publié la veille des résultats marqués par la crise immobilière en France qui l'ont poussé à lancer un plan social et à annuler le versement d'un dividende. A 10h21, l'action du promoteur immobilier lâche 24,15% à 10,08 euros, sa plus forte baisse en séance jamais enregistrée. La valeur évolue à son plus bas niveau depuis janvier 2009. En 2023, le chiffre d'affaires de Nexity a reculé de 9% à 4,27 milliards d'euros et le résultat opérationnel a chuté de 33% à 246 millions d'euros. "La crise que connaît notre secteur d'activité est inédite, à la fois par son intensité, sa durée et sa nature globale affectant l'offre et la demande", a commenté la PDG Véronique Bédague dans le communiqué de résultats. A lire aussi... Le secteur de la promotion immobilière subit les effets de la vive remontée des taux d'intérêt, qui ont mis un coup de frein à la demande de logements, et de la hausse des coûts de construction. Les réservations de Nexity dans l'immobilier résidentiel ont reculé de 19% en volume l'an dernier. L'année 2024 devrait être encore compliquée, prévient Nexity, qui prévoit un "point bas financier" sur son résultat opérationnel avant un rebond en 2025. "Nexity va s'adapter de façon accélérée en 2024, en ajustant les paramètres permettant d'écouler l'offre conçue dans le cycle précédent, en dimensionnant son organisation aux nouvelles conditions de volume, et en basculant dans un mode de fonctionnement centré sur les territoires pour répondre encore mieux à la demande d'opérateur urbain qui nous est adressée", a précisé Véronique Bédague. "Nous allons donc prendre en compte en 2024 les coûts associés à ces transformations". Nexity a décidé d'engager un plan de sauvegarde de l'emploi pour lequel il va mener dans les prochaines semaines un processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce contexte, il a proposé de suspendre le dividende au titre de l'exercice 2023. "Nous sommes amenés à prendre en compte un scénario plus prudent sur 2024 avec un résultat net attendu désormais dans le rouge", ont commenté dans une note les analystes de Midcap Partners. En 2023, le résultat net de Nexity est tombé à seulement 37 millions d'euros contre 204 millions un an plus tôt. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)