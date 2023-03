Plongeon des rendements obligataires en zone euro avec la chute de SVB

PARIS, 13 mars (Reuters) - Les rendements obligataires à court terme en zone euro reculent fortement lundi en matinée dans le sillage de leurs équivalents américains à la suite de l'effondrement de la banque SVB qui a conduit les autorités à annoncer des mesures pour restaurer la confiance dans le système bancaire, ouvrant la voie à une possible accalmie dans la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales. Vers 09h40 GMT, le rendement des emprunts d'Etat allemand à deux ans cède plus de 40 points de base à 2,67%, au plus bas depuis janvier 1995. Celui des obligations d'Etat françaises de même échéance abandonne 41,2 points de base à 2,76%. En Italie, le rendement des emprunts d'Etat à deux ans reflue de 31,6 points à 3,33%. Les rendements obligataires à deux ans sont les plus sensibles aux variations de la trajectoire des taux directeurs des banques centrales. Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré dimanche ne plus prévoir de relèvement dans les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) ce mois au regard des tensions dans le système bancaire. La Banque centrale européenne (BCE) doit rendre sa décision de politique monétaire ce jeudi. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans perd 36,8 points de base, à 4,21%, bien loin de son pic de 5,08% touché la semaine dernière. Piégée par le relèvement accéléré des taux d'intérêt aux Etats-Unis, SVB Financial Group, qui opère sous le nom de SBV, s'est effondré en Bourse la semaine dernière après une augmentation surprise de capital destinée à combler une perte de 1,8 milliard de dollars, consécutive à la cession d'un portefeuille obligataire. Face à la menace d'un retrait des dépôts des clients, la Fed s'est engagée à mettre à la disposition des banques des fonds, via un nouveau programme de financement bancaire, pour les établissements qui en auraient en besoin. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Stefano Rebaudo, édité par Blandine Hénault)