Plastic Omnium s'attend à des "batailles de prix" dans l'électrique

PARIS, 24 juillet (Reuters) - Plastic Omnium, qui a fait état lundi d'un bond de 35% de son chiffre d'affaires au premier semestre, s'attend à des batailles de prix entre constructeurs automobiles sur les voitures électriques pour compenser le ralentissement des prises de commandes observé notamment en Europe. L'équipementier automobile, spécialiste des pare-chocs et des réservoirs essence mais engagé dans une diversification vers l'hydrogène et l'éclairage, a également confirmé ses objectifs annuels, fort d'un nouveau record de prises de commandes sur les six derniers mois. À la Bourse de Paris, l'action Plastic Omnium gagnait 6,8% à 07h41 GMT, en tête de l'indice SBF 120. "Je pense que les constructeurs n'auront pas d'autre choix que d'aller dans cette direction-là s'ils veulent garder les volumes dont ils ont besoin", a déclaré Laurent Favre, directeur général de l'équipementier automobile, à propos des baisses de prix. "J'imagine que nos clients vont avoir une politique de financement ou de prix qui sera probablement un peu plus agressive qu'elle l'a été ces derniers trimestres", a-t-il ajouté au cours d'une téléconférence de presse. Le directeur général de Plastic Omnium a souligné que les constructeurs chinois et l'américain Tesla, parmi les plus offensifs sur les tarifs, continuaient de tirer leur épingle du jeu avec des volumes élevés et qu'à ce titre, son groupe était bien positionné pour bénéficier de cette croissance vu qu'il a surperformé de 10,6 points le marché chinois au premier semestre. La Chine est également devenue cette année le premier pays exportateur mondial de voitures. "On a la chance de travailler avec tous (Chinois et Européens), ça veut dire qu'on travaille aussi avec ceux qui exportent", a poursuivi Laurent Favre. "Si c'est eux qui vendent les voitures en Europe (...), on produit en Chine pour eux, donc on est très pragmatiques." (Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)