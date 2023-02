Plastic Omnium : EBITDA en hausse à 864 millions d'euros en 2022

22 février (Reuters) - Compagnie Plastic Omnium SE : * CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE DE 9 477 MILLIONS D'EUROS EN 2022, EN HAUSSE DE +18,2% PAR RAPPORT À 2021 * L'EBITDA S'ÉLÈVE À 864 MILLIONS D'EUROS EN 2022, CONTRE 771 MILLIONS D'EUROS EN 2021 * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉTABLIT À 168 MILLIONS D'EUROS EN 2022 CONTRE 126 MILLIONS D'EUROS EN 2021 * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSERA, À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL, UN DIVIDENDE DE 0,39 EURO PAR ACTION * AU 31 DÉCEMBRE 2022, L'ENDETTEMENT NET DU GROUPE S'ÉLÈVE À 1 669 MILLIONS D'EUROS CONTRE 854 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021 * OBJECTIFS 2023: CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE EN FORTE CROISSANCE ET SURPERFORMANCE PAR RAPPORT À LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE * OBJECTIFS 2023: MARGE OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE À 400 MILLIONS D'EUROS, EN PROGRESSION DE PLUS DE +10% * OBJECTIFS 2025: REVOIT À LA HAUSSE OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE QU'IL ANTICIPE DÉSORMAIS AU-DESSUS DE 11,5 MILLIARDS D'EUROS À HORIZON 2025 * OBJECTIFS 2025: MARGE OPÉRATIONNELLE EN EUROS EN CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE SUPÉRIEURE À +15% ENTRE 2022 ET 2025 * OBJECTIFS 2023: CASH-FLOW LIBRE SUPÉRIEUR À 260 MILLIONS D'EUROS * OBJECTIFS 2025: CASH-FLOW LIBRE COMPRIS ENTRE 3% ET 4% DU CHIFFRE D'AFFAIRES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)