A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Plastic Omnium : EBITDA en hausse à 864 millions d'euros en 2022

Plastic Omnium : EBITDA en hausse à 864 millions d'euros en 2022

22 février (Reuters) - Compagnie Plastic Omnium SE :

* CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE DE 9 477 MILLIONS D'EUROS EN 2022, EN HAUSSE DE +18,2% PAR RAPPORT À 2021

* L'EBITDA S'ÉLÈVE À 864 MILLIONS D'EUROS EN 2022, CONTRE 771 MILLIONS D'EUROS EN 2021

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉTABLIT À 168 MILLIONS D'EUROS EN 2022 CONTRE 126 MILLIONS D'EUROS EN 2021

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSERA, À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL, UN DIVIDENDE DE 0,39 EURO PAR ACTION

* AU 31 DÉCEMBRE 2022, L'ENDETTEMENT NET DU GROUPE S'ÉLÈVE À 1 669 MILLIONS D'EUROS CONTRE 854 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* OBJECTIFS 2023: CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE EN FORTE CROISSANCE ET SURPERFORMANCE PAR RAPPORT À LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE

* OBJECTIFS 2023: MARGE OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE À 400 MILLIONS D'EUROS, EN PROGRESSION DE PLUS DE +10%

* OBJECTIFS 2025: REVOIT À LA HAUSSE OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE QU'IL ANTICIPE DÉSORMAIS AU-DESSUS DE 11,5 MILLIARDS D'EUROS À HORIZON 2025

* OBJECTIFS 2025: MARGE OPÉRATIONNELLE EN EUROS EN CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE SUPÉRIEURE À +15% ENTRE 2022 ET 2025

* OBJECTIFS 2023: CASH-FLOW LIBRE SUPÉRIEUR À 260 MILLIONS D'EUROS

* OBJECTIFS 2025: CASH-FLOW LIBRE COMPRIS ENTRE 3% ET 4% DU CHIFFRE D'AFFAIRES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Publlicité Publlicité