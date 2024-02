Plastic Omnium dépasse les 10 MdsE de CA en 2023, une première !

22 février (Reuters) - Plastic Omnium a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards d'euros, une première dans son histoire, à la faveur de prises de commandes record en 2023. L'an dernier, le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile a atteint 11,4 milliards d'euros, en hausse de 20,3% sur un an. "Alors que nos activités historiques confirment leur leadership, l'activité hydrogène poursuit sa montée en puissance industrielle et commerciale et l'activité éclairage améliore nettement sa rentabilité tout en remportant d'importants succès commerciaux," a déclaré le directeur général Laurent Favre. Plastic Omnium a indiqué viser une surperformance de la production automobile mondiale en 2024 dans un marché attendu en légère baisse. (Rédigé par Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)