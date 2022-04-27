Plastic Omnium : CA économique au T1 en baisse de 5,5% à 2.098 ME
27 avril (Reuters) - PLASTIC OMNIUM:
* CA ÉCONOMIQUE DU T1 S'ÉTABLIT À 2.098 MILLIONS D'EUROS, UNE BAISSE DE 5,5% À CHANGES CONSTANTS
* CA CONSOLIDÉ DU T1 S'ÉTABLIT À 1.891 MILLIONS D'EUROS, UNE BAISSE DE 7,3% À CHANGES CONSTANTS
* EN EUROPE, LE CA ÉCONOMIQUE RECULE DE 16,7% À CHANGE CONSTANTS À 1.013 MILLIONS D'EUROS
* CA DU T1 EN EUROPE IMPACTÉ PAR LA PÉNURIE DE SEMI-CONDUCTEURS (SURTOUT EN FRANCE, EN ALLEMAGNE) ET PAR LA GUERRE EN UKRAINE (SURTOUT EN EUROPE DE L'EST)
* LES RESTRICTIONS LIÉES À LA MONTÉE DU COVID-19 EN CHINE DEPUIS FIN MARS PARALYSENT L'ACTIVITÉ DANS CERTAINES RÉGIONS, PÈSENT ÉGALEMENT SUR LA CHAÎNE LOGISTIQUE MONDIALE
* PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2022 CONFIRMÉES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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