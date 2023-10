Plastic Omnium ajuste ses perspectives pour 2023

Plastic Omnium ajuste ses perspectives pour 2023













26 octobre (Reuters) - Compagnie Plastic Omnium Se : * PERSPECTIVES : AJUSTEMENT DES OBJECTIFS 2023 DANS UN CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE ET DE MARCHÉ TENDU * CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE EN CROISSANCE DE +11,5% PAR RAPPORT AU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 * PERSPECTIVES : CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET AJUSTEMENT DES OBJECTIFS DE MARGE OPÉRATIONNELLE ET DE CASH-FLOW LIBRE POUR 2023 * CROISSANCE ORGANIQUE DE +6,5%, SURPERFORMANT LE MARCHÉ DE +2,7 POINTS * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉB) DE 2 389 MILLIONS D'EUROS AU T3, EN HAUSSE DE +12,5% PAR RAPPORT AU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)