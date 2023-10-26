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Plastic Omnium ajuste ses perspectives pour 2023

Plastic Omnium ajuste ses perspectives pour 2023

26 octobre (Reuters) - Compagnie Plastic Omnium Se :

* PERSPECTIVES : AJUSTEMENT DES OBJECTIFS 2023 DANS UN CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE ET DE MARCHÉ TENDU

* CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE EN CROISSANCE DE +11,5% PAR RAPPORT AU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

* PERSPECTIVES : CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET AJUSTEMENT DES OBJECTIFS DE MARGE OPÉRATIONNELLE ET DE CASH-FLOW LIBRE POUR 2023

* CROISSANCE ORGANIQUE DE +6,5%, SURPERFORMANT LE MARCHÉ DE +2,7 POINTS

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉB) DE 2 389 MILLIONS D'EUROS AU T3, EN HAUSSE DE +12,5% PAR RAPPORT AU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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