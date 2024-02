Plastic Omnium affiche un Ebitda 2023 en hausse à 900 ME

22 février (Reuters) - Compagnie Plastic Omnium SE : * L'EBITDA S'ÉLÈVE À EUR900 MLNS EN 2023 CONTRE EUR864 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉTABLIT À EUR163 MLNS EN 2023 CONTRE EUR168 MLNS IL Y A UN AN * CA ÉCONOMIQUE DE EUR11,40 MDS EN 2023 CONTRE EUR9,48 MDS IL Y A UN AN A lire aussi... * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSERA, À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 AVRIL, UN DIVIDENDE DE 0,39 EURO PAR ACTION * AU 31 DÉCEMBRE 2023, L'ENDETTEMENT NET DU GROUPE S'ÉLÈVE À EUR1,540 MLNS CONTRE EUR1,669 MLNS AU 31 DÉCEMBRE 2022 * PERSPECTIVES: OBJECTIF DE 3 MILLIARDS D'EUROS DE CA POUR NEW ENERGIES EN 2030 * OBJECTIFS 2024: A L'AMBITION DE SURPERFORMER LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE EN 2024 * OBJECTIFS 2024: VISE UNE AMÉLIORATION DE TOUS SES AGRÉGATS FINANCIERS (MARGE OPÉRATIONNELLE), RÉSULTAT NET PART DU GROUPE, CASH-FLOW LIBRE) ET DETTE NETTE * OBJECTIFS 2024: POURSUIVRA LE DÉPLOIEMENT DE SES PROJETS STRATÉGIQUES TOUT EN RESTANT CONCENTRÉ SUR SA GESTION OPÉRATIONNELLE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)