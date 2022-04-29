Plastic Omnium acquiert l'activité éclairage automobile de Varroc
29 avril (Reuters) - Compagnie Plastic Omnium SE:
* PLASTIC OMNIUM ACQUIERT L'ACTIVITÉ ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE DE VARROC
* A CONCLU UN ACCORD EN VUE DE L'ACQUISITION DE 100% DE SOCIÉTÉS VLS EN EUROPE, EN AMÉRIQUES ET EN AFRIQUE DU NORD AINSI QUE L'UNITÉ DE R&D DE PUNE EN INDE
* ACQUIERT VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉLÈVERA À ENVIRON 0,8 MILLIARD D'EUROS EN 2021, POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 600 MILLIONS D'EUROS PAYÉE EN NUMÉRAIRE
* CETTE OPÉRATION AURA UN IMPACT LIMITÉ SUR LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE SUR UNE BASE PROFORMA 2022
* CE PLAN VISE À RAMENER VLS À LA CROISSANCE EN 2022, AVEC UNE MARGE D'EBITDA À DEUX CHIFFRES À COURT ET MOYEN TERME
* UNE VALEUR SIGNIFICATIVE À LONG TERME SERA CRÉÉE POUR LES ACTIONNAIRES, AVEC UN BÉNÉFICE PAR ACTION RELUTIF ATTENDU DANS LES 12 À 24 MOIS SUIVANT LA CLÔTURE
* CRÉATION D'UNE NOUVELLE DIVISION STRATÉGIQUE D'ÉCLAIRAGE EN 2022 COMBINANT AMLS (AMS OSRAM AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS) ET VLS
* LA CLÔTURE DE L'ACQUISITION EST PRÉVUE AU SECOND SEMESTRE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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