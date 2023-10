Plastic Omnium abaisse ses objectifs 2023, le titre plonge !

(Actualisé avec cours de Bourse, analyste) PARIS, 26 octobre (Reuters) - Plastic Omnium a abaissé jeudi ses perspectives annuelles de marge opérationnelle et de cash-flow libre citant un contexte macro-économique et de marché tendu, faisant chuter son titre en Bourse. Le groupe vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 370 et 390 millions d'euros (contre supérieure à 400 millions d'euros auparavant) et un cash-flow libre entre 190 et 210 millions d'euros (contre supérieur à 260 millions d'euros). A la Bourse de Paris, titre Plastic Omnium cédait 15,19% à 11,11 euros à 07h08 GMT, lanterne rouge du SBF 120 qui reculait au même moment de 1,17%. L'abaissement des objectifs est jugé "surprenant" par les analystes de JM Morgan "car on s'attend maintenant à ce que la production automobile augmente de 7% au niveau mondial en 2023". Dans un communiqué, Plastic Omnium a évoqué un contexte "marqué par une forte inflation, par des ralentissements de la production, principalement de véhicules électriques chez les constructeurs traditionnels, par des arrêts plus fréquents des chaînes d'assemblage, et par une intensification de la grève aux Etats-Unis". Le groupe confirme cependant son objectif d'un chiffre d'affaires économique pour 2023 "en forte croissance par rapport à 2022 et en surperformance par rapport à la production automobile mondiale". Sur le trimestre, Plastic Omnium a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 2,39 milliards d'euros, soit une hausse de 6,8% à périmètre et changes constants. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)