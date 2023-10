Planisware vise une valorisation jusqu'à 1,25 MdE pour son IPO à Paris

PARIS (Reuters) - Planisware, fournisseur français de logiciels pour gestion de projets à destination des entreprises, a lancé lundi son processus d'introduction à la Bourse de Paris où il vise une valorisation comprise entre 1,1 milliard et 1,25 milliard d'euros. Planisware prévoit de s'introduire sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment A) dans une fourchette indicative de prix entre 16 et 18 euros par action, a-t-il annoncé dans un communiqué. La fixation du prix est prévue le 11 octobre pour une cotation le lendemain. L'opération se fera via une offre à prix ouvert en France auprès d'investisseurs de détail et un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels en France et à l'étranger. Planisware, qui compte près de 600 collaborateurs est implanté dans neuf pays. Il revendique environ 500 clients dans de nombreux secteurs et métiers dans plus de 30 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. L'éditeur de logiciels a fait état pour son exercice 2022 d'un chiffre d'affaires de 132 millions d'euros et d'un Ebitda ajusté de 41 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda ajusté de 31%. La société avait indiqué en septembre dans un communiqué anticiper une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 31% en 2023, d'environ 33% en 2024 et d'environ 35% en 2026. (Reportage Stéphanie Hamel, rédigé par Kate Entringer avec Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)