Planisware annonce le report de son introduction en bourse

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La société française de logiciels pour gestion de projets à destination des entreprises Planisware a annoncé mercredi le report de son introduction en bourse de Paris, citant des conditions de marché difficiles. "L'environnement de marché s'est récemment détérioré, incitant les investisseurs à la plus grande prudence," a déclaré Pierre Demonsant, co-fondateur et président de l'entreprise, dans un communiqué de presse. La fixation du prix était prévue ce mercredi pour une cotation le lendemain. Plus tôt dans la journée, un teneur de livres avait indiqué que le prix de l'IPO avait été fixé 16 euros, soit le bas de la fourchette annoncée par le groupe la semaine dernière, qui était de 16 à 18 euros par action. Planisware a précédemment indiqué tabler sur une valorisation comprise entre 1,11 milliard d'euros et 1,25 milliard d'euros, qui aurait fait de son introduction à la Bourse de Paris la plus importante des deux dernières années. (Rédigé par Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)