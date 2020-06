Plan d'aide publique de 450 millions d'euros pour Austrian Airlines

Crédit photo © Reuters

VIENNE (Reuters) - L'Autriche a décidé d'un plan d'aide de 450 millions d'euros à la compagnie aérienne Austrian Airlines, filiale du groupe Lufthansa, a appris lundi Reuters de sources proches du dossier.

Ce plan, composé d'un prêt de 300 millions d'euros sur six ans garantis à 90% par l'Etat autrichien et de 150 millions d'euros de subventions, est toutefois plus limité que prévu.

La maison mère Lufthansa, qui a elle-même bénéficié d'une aide publique allemande de neuf milliards d'euros, va par ailleurs injecter 150 millions d'euros supplémentaires dans la compagnie autrichienne, ont précisé les sources.

Austrian Airlines, frappée comme d'autres compagnies par la crise liée au coronavirus qui a quasi paralysé le secteur, avait demandait à l'origine une aide publique de 767 millions d'euros.

Sollicité, le groupe Lufthansa s'est abstenu de tout commentaire. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz devait pour sa part tenir une conférence de presse sur le sujet lundi en fin d'après-midi.

(Alexandra Schwarz-Goerlich; avec Ilona Wissenbach à Francfort, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)