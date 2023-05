Plagiat : Le chanteur Ed Sheeran remporte son procès

Plagiat : Le chanteur Ed Sheeran remporte son procès













4 mai (Reuters) - Le chanteur pop britannique Ed Sheeran, accusé devant un tribunal fédéral de Manhattan d'avoir plagié le titre de Marvin Gaye "Let's Get It On", classique de la soul sorti en 1973, a été innocenté jeudi à l'issue d'un procès emblématique sur les limites du copyright.

Le jury a estimé que les plaignants, héritiers d'Ed Townsend, qui a coécrit "Let's Get It On" avec Marvin Gaye, n'avaient pu prouver que Sheeran, son label Warner et son éditeur Sony Music Publishing avaient enfreint le copyright de la chanson. Les plaignants avaient engagé des poursuites en 2017 contre Ed Sheeran en l'accusant d'avoir copié le "coeur" du titre de Marvin Gaye - sa mélodie, ses harmonies, son rythme - pour composer son tube "Thinking Out Loud", sorti en 2014. Les avocats d'Ed Sheeran ont argué que toute similitude entre les deux chansons impliquaient des "blocs de contruction" musicale basiques qui ne peuvent faire l'objet d'un copyright. Devant le tribunal, Ed Sheeran a joué à la guitare la suite d'accords de "Thinking Out Loud" et chanté les premiers vers pour prouver sa bonne foi. Le chanteur de 32 ans a ajouté qu'il trouvait "insultant de voir quelqu'un venir rabaisser une vie entière dévouée" à la musique. Ed Sheeran a déjà remporté l'an dernier à Londres un autre procès pour plagiat à propos de son titre "Shape of You". Les héritiers de Marvin Gaye ont quant à eux obtenu en 2015 gain de cause devant la justice contre Robin Thicke et Pharrell Williams, accusés d'avoir plagié la chanson "Got to Give It Up" pour écrire "Blurred Lines". (Reportage Blake Brittain à Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)