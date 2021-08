Ping-Pong : La France donne rendez-vous à la Chine en quart

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Alors que les femmes ne joueront que cette nuit leur huitième de finale face à Singapour, les pongistes français ont facilement écarté l'équipe de Hong Kong (3-0) dans le tournoi par équipes hommes. Alexandre Cassin et Emmanuel Lebesson ont d'abord lancé les Bleus avec une solide victoire contre Siu Hang Lam et Kwan Kit Ho (12-10, 11-8, 11-6). Le numéro un tricolore Simon Gauzy a ensuite sauvé des balles de troisième manche pour l'emporter en quatre sets contre Chun Ting Wong (11-5, 7-11, 14-12, 11-9). Les Bleus n'avaient plus besoin que d'une victoire pour se qualifier, et c'est Emmanuel Lebesson qui a fini le travail face à Kwan Kit Ho (12-10, 11-5, 11-4). Les Français filent en quart de finale et auront fort à faire face à la Chine.