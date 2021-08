Philipsen l'emporte au sprint, déception pour Démare

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pas de surprise sur cette deuxième étape de la Vuelta entre Caleruega et Burgos. Jasper Philipsen s'est imposé en costaud au sprint devant Jakobsen et Matthews. Pourtant, trois hommes s'étaient échappés du peloton en début d'étape. Sergio Martin (Caja Rural-Seguros RGA), Diego Rubio (Burgos-BH) et Xabier Mikel Azparren ont compté jusqu'à 3min 40 d'avance, mais les équipes de sprinteurs avaient coché cette étape. Petit à petit, l'avance des fuyards a fondu pour tomber à environ 1min 30 à 45 kilomètres de l'arrivée. La sortie des trois hommes de tête s'est terminée à 20 kilomètres du but lorsque Rubio a été repris par le peloton.

Le train des sprinteurs s'est alors mis en route jusqu'à une chute massive à 4,5 kilomètres du but qui a désorganisé complètement le groupe maillot rouge. La Groupama-FDJ d'Arnaud Démare explose à 1 kilomètre et le sprinteur tricolore finit à une anonyme 14ème place.

Au classement général, Roglic conserve le maillot rouge, avec 4 secondes d'avance sur Aranburu.