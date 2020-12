Philips rachète l'américain BioTelemetry pour 2,8 milliards de dollars

AMSTERDAM (Reuters) - Philips a annoncé vendredi avoir accepté d'acheter la société américaine de diagnostic et de surveillance cardiaque BioTelemetry dans le cadre d'une transaction évaluant la société à 2,8 milliards de dollars (2,29 milliards d'euros).

Le groupe néerlandais des technologies de la santé a déclaré que le paiement se ferait en numéraire, à 72 dollars l'action BioTelemetry, avec une prime de 16,5 % par rapport au prix de clôture du titre jeudi.

L'offre a obtenu le soutien du conseil d'administration de l'entreprise américaine et l'acquisition devrait être finalisée au premier trimestre 2021.

BioTelemetry emploie environ 1.900 personnes et son activité de diagnostic et de surveillance à distance des troubles du rythme cardiaque a représenté 85% de son chiffre d'affaires de 439 millions de dollars l'année dernière.

Selon Philips, l'entreprise devrait enregistrer une croissance à deux chiffres et améliorer sa marge de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) de plus de 20% d'ici à 2025.

Le titre Philips gagnait 2% à 44,93 euros à la Bourse d'Amsterdam vers 08h40 GMT.

(Bart Meijer, version française Kate Entringer, édité par Patrick Vignal)