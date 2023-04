Philips provisionne 575 millions d'euros pour les frais de contentieux liés aux rappels

AMSTERDAM (Reuters) - Philips a déclaré lundi avoir passé dans ses comptes une provision de 575 millions d'euros pour faire face à d'éventuels frais de justice liés à son rappel mondial de respirateurs. La société néerlandaise est dans la tourmente depuis un rappel de millions d'appareils d'aide respiratoire et de ventilateurs en raison d'un risque de dégradation et de toxicité d'un composant en mousse qui pourrait devenir cancérigène. Le directeur général Roy Jakobs a déclaré que la provision a été constituée en prévision d'une résolution de l'action collective pour pertes économiques aux États-Unis. Elle marque une "étape importante dans le traitement du litige", a-t-il ajouté. Philips travaille toujours à un règlement avec la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, et fait l'objet d'une enquête du département américain de la Justice. La société a déclaré que les résultats de ces événements étaient encore trop incertains pour entraîner la constitution d'une provision. Philips a également annoncé des résultats nettement supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre, avec une hausse de près de 50% de son Ebitda à 359 millions d'euros, et une augmentation de 6% de ses ventes comparables sur un an. (Reportage Bart Meijer, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)