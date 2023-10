Philips chute, la FDA pas satisfaite du rappel de millions d'appareils respiratoires

(Reuters) - Philips chute en Bourse vendredi, après que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a déclaré n'être toujours pas satisfaite de la manière dont la société néerlandaise de santé a géré l'important rappel de respirateurs mis en cause pour leur caractère potentiellement cancérigène. L'autorité de santé américaine a demandé à ce que Philips procède à des évaluations de risques supplémentaires. A la Bourse d'Amsterdamn, l'action plongeait de 10% à 16,70 euros à 08h05 GMT vendredi, se dirigeant vers sa plus forte baisse journalière en un an. La valeur accusait le plus fort repli de l'indice Stoxx 600, en hausse de 0,44% au même moment. L'avis de la FDA est un nouveau coup dur pour Philips qui a rappelé en juin 2021 des millions d'appareils d'aide respiratoire et de ventilateurs utilisés pour l'apnée du sommeil en raison d'un risque de dégradation et de toxicité d'un composant en mousse qui pourrait devenir cancérigène. "Nous ne pensons pas que les tests et les analyses que Philips a effectué à ce jour soient suffisants pour évaluer pleinement les risques posés aux utilisateurs par les appareils rappelés", a déclaré la FDA dans une mise à jour publiée vendredi. Philips s'est dit d'accord avec la demande de la FDA de procéder à des tests supplémentaires et a indiqué discuter des détails avec l'agence. "La première priorité de Philips est la santé et le bien-être des patients, qu'il s'agisse de fournir des appareils de remplacement ou de réaliser des tests visant à s'assurer que les appareils de sommeil et de soins respiratoires faisant l'objet du rappel peuvent être utilisés en sécurité", a déclaré l'entreprise. "C'est une nouvelle négative", ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note. "L'exigence de tests supplémentaires, le mécontentement persistant quant à la gestion du rappel par Philips et le retrait de l'appareil de la liste des pénuries rendent d'autant plus probable une interdiction de vente de Respironics aux États-Unis", ajoutent-ils. En France, une plainte a été déposée par 217 personnes devant le pôle de santé publique de Paris contre Philips dans cette affaire des respirateurs. (Reportage Toby Sterling et Piotr Lipinski, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)