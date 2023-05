Philips affirme que 95% de ses respirateurs montrent des risques limités

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Le groupe néerlandais Philips a annoncé mardi qu'un examen indépendant réalisé sur 95% de ses respirateurs, qui ont fait l'objet d'un rappel mondial pour des soupçons de toxicité, a montré des risques limités pour la santé. "Nous sommes très heureux de ces résultats, c'est très important pour nos patients de savoir que l'utilisation de ces appareils ne provoque pas de risques de santé", a affirmé à Reuters, Roy Jakobs, le directeur général du groupe, lors d'un entretien téléphonique. "Cela prouve que nous avons réalisé un produit sûr, même s'il peut se dégrader", a-t-il ajouté. Les résultats portant sur le reste des machines devrait être connu plus tard dans l'année, selon l'entreprise. Philips est dans la tourmente depuis un rappel, en juin 2021, de millions d'appareils d'aide respiratoire et de ventilateurs utilisés pour l'apnée du sommeil, en raison d'un risque de dégradation et de toxicité d'un composant en mousse qui pourrait devenir cancérigène. L'étude montre que l'exposition aux émissions de particules du composant en mousse était "peu susceptible d'entraîner un préjudice mesurable pour la santé des patients". Philips travaille toujours à un règlement avec la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, et fait l'objet d'une enquête du département américain de la Justice. En France, le parquet de Paris a ouvert en septembre dernier une enquête préliminaire concernant le rappel d'appareils d'aide respiratoire de Philips après des plaintes pour "tromperie aggravée, atteintes involontaires à l'intégrité physique, mise en danger de la vie d'autrui et administration de substances nuisibles". L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a également indiqué début avril avoir saisi la justice dans cette affaire. L'entreprise a annoncé le mois dernier avoir provisionné 575 millions d'euros pour faire face à d'éventuels frais de justice. Le groupe, qui a annoncé ces derniers mois la suppression de milliers d'emplois, a vu sa valorisation boursière chuter de 70% depuis l'annonce du rappel. L'action Philips gagnait mardi 1,6% dans la matinée. (Reportage par Bart Meijer; version française Zhifan Liu; édité par Blandine Hénault)