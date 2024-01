Philips : Accord aux USA sur l'interdiction de vente de respirateurs

AMSTERDAM (Reuters) - Le spécialiste néerlandais des équipements médicaux Philips a déclaré lundi être parvenu à un accord avec l'agence américaine du médicament (FDA) concernant l'interdiction aux Etats-Unis de la vente de nouveaux appareils respiratoires. Philips devra mettre en place des améliorations dans ses usines produisant ses respirateurs Respironics afin de pouvoir commercialiser de nouveaux appareils respiratoires aux États-Unis. L'accord est en cours de finalisation et sera soumis à l'approbation du tribunal américain compétent. Le directeur général Roy Jakobs a refusé de donner des détails sur l'accord mais il a indiqué que 5 à 7 ans seraient nécessaire pour s'y conformer. Philips chutait de 5,39% à 09h12 GMT, contre une hausse de 0,11% du Stoxx 600, après l'annonce de ce que Marc Hesselink, analyste chez ING, a qualifié d'accord "très punitif". "Nous pensons qu'il sera très difficile pour Philips de récupérer sa position sur le marché américain des (appareils respiratoires)", écrit-il dans une note. Philips a par ailleurs fait état d'une provision de 363 millions d'euros au quatrième trimestre 2023 en lien avec l'accord, ou "consent decree", avec la FDA, soit environ 1% du chiffre d'affaires total en 2024. En raison de cette provision, le bénéfice net de Philips au quatrième trimestre est resté à peu près stable à 653 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires à périmètre comparable a baissé de 1%. Le consensus des analystes pariait sur un bénéfice net à 672 millions d'euros, contre 651 millions d'euros l'année précédente, avec une croissance du chiffre d'affaires à périmètre comparable de 2,6%. L'accord n'a pas modifié les projections de croissance de Philips annoncées l'année dernière, le groupe tablant toujours sur une hausse proche de 5% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable et d'une croissance de son Ebitda ajusté inférieure à 10% en 2025, tandis que la trésorerie disponible pourrait atteindre de 1,4 milliard à 1,6 milliard d'euros. Philips a déclaré qu'il s'attendait à une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre comparable de 3 à 5% en 2024, avec une croissance de sa marge d'Ebita ajusté de 11 à 11,5%. Philips avait déjà été confronté à un rappel massif d'appareils respiratoires en 2021, qui avait fait chuter la valeur du titre de 70%. (Reportage Bart Meijer, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)