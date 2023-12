Philippines : Le séisme fait un mort, les habitants peuvent rentrer chez eux

par Karen Lema et Neil Jerome Morales MANILLE (Reuters) - Les habitants des Philippines évacués après un séisme de magnitude 7,4, qui a fait au moins un mort, ont été autorisés dimanche à rentrer chez eux, les autorités estimant que le risque de tusnami est passé et que le séisme n'a causé que des dommages matériels mineurs aux infrastructures. Une femme a cependant trouvé la mort quand un mur s'est effondré sur elle alors qu'elle tentait de se mettre à l'abri avec sa famille, a précisé un officiel philippin. Le tremblement de terre a frappé samedi soir une partie des provinces de Surigao Del Sur et Davao Oriental, conduisant à des ordres d'évacuation sur les côtes du pays ainsi qu'au Japon. (Karen Lema et Neil Jerome Morales à Manille, Gilles Guillaume pour la version française)