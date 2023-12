Philippines et France renforcent leur coopération en matière de défense

MANILLE, 2 décembre (Reuters) - Les Philippines et la France vont renforcer leur coopération en matière de défense, a déclaré samedi le ministre philippin de la Défense, Gilberto Teodoro, après une rencontre à Manille avec son homologue français, Sébastien Lecornu. "Nous avons l'intention de prendre des mesures concrètes pour améliorer et rendre plus complète notre coopération en matière de défense", a déclaré le ministre philippin lors d'un point de presse conjoint. Les deux ministres ont signé une lettre d’intention portant sur "la sécurisation juridique des différents partenariats opérationnels et des activités", explique le ministère français des Armées dans un communiqué. "L’objectif est de créer de l’interopérabilité et de l’intimité stratégique entre les deux armées", ajoute-t-on. "La France et les Philippines sont deux grandes puissances maritimes et souhaitent augmenter la fréquence des escales navales et des déploiements aériens aux Philippines". Sébastien Lecornu a annoncé l'ouverture d'une mission de défense permanente à Manille avec l'installation dans la ville d'un officier supérieur de la marine nationale française. La visite de Sébastien Lecornu à Manille est la première étape d'une tournée dans la région qui l'emmènera aussi en Malaisie et en Nouvelle-Calédonie, où il participera à la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud prévue à Nouméa du 4 au 7 décembre. La France se considère comme une puissance indo-pacifique, avec plus de 7.000 soldats stationnés dans les territoires d'outre-mer du Pacifique et de l'océan Indien (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna). (Reportage Mikhail Flores à Manille et Elizabeth Pineau à Paris)