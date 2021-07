Philippines: Duterte rétablit le pacte concernant la présence de troupes US

Crédit photo © Reuters

MANILLE (Reuters) - Le président philippin Rodrigo Duterte a rétabli un pacte régissant la présence des troupes américaines aux Philippines, ont annoncé vendredi les ministres de la Défense des deux pays.

L'accord, appelé "Visiting forces agreement" (VFA), régit la présence de milliers de soldats américains qui viennent aux Philippines pour participer à des exercices militaires.

Ce pacte a pris une plus grande importance alors que les Etats-Unis et leurs alliés doivent faire face à une Chine de plus en plus affirmée.

Rodrigo Duterte avait annoncé l'an dernier l'annulation du VFA mais l'a finalement renouvelé jusqu'en décembre.

(Idrees Ali et Karen Lema; version française Camille Raynaud)