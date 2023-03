Philippines : Au moins dix morts après un incendie sur un ferry

Crédit photo © Reuters

MANILLE (Reuters) - Dix personnes ont été tuées après qu'un incendie s'est déclaré mercredi soir sur un ferry qui naviguait au large de l'île de Basilan, au sud de l'archipel des Philippines, a annoncé un responsable des garde-côtes. Neuf personnes ont été blessées et 230 autres secourues, a précisé le chef des garde-côtes de l'île de Mindanao, deuxième île la plus importante de l'archipel. Les garde-côtes ont indiqué qu'ils participeraient à l'enquête sur l'origine du sinistre, à une évaluation de la sécurité sur le ferry, et qu'ils vérifieraient si l'incident avait provoqué une fuite de pétrole. (Reportage Neil Jerome Morales; version française Camille Raynaud)